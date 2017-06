Sumiço de apps de iPhones causa apocalipse em vídeo da Apple

São Paulo — A Apple criou um verdadeiro apocalipse com sua nova campanha de marketing.

No vídeo exibido na conferência de desenvolvedores de apps da empresa, um novato tirada da tomada alguns servidores para ligar sua fonte de água. Com isso, os aplicativos de iPhones e iPads começam a desaparecer de todos os aparelhos do planeta.

A reação das pessoas é inusitada: todos os motoristas perdem o controle de seus carros; viciados em Instagram começam a gritar legendas e hashtags de suas fotos; e crianças, que jogavam em seus iPads, começam a gritar em desespero.

Até uma operação de troca de rostos é feita no vídeo, dada a impossibilidade de fazer isso usando recursos do Snapchat ou do Instagram Stories.

Confira o vídeo da Apple a seguir, chamado Appocalypse–um trocadilho em inglês com apocalipse de apps.