Suécia inaugura shopping que só vende produtos de segunda mão

Vender artigos usados é uma prática comum em todo o mundo. Mas, imagine entrar em um shopping e encontrar somente produtos reutilizados.

Pelo menos no Brasil seria no mínimo surpreendente. Pois é exatamente nisso que a cidade sueca Eskilstuna aposta com a inauguração do “ReTuna Recycling Galleria”.

Há um depósito que recebe os itens usados que estejam em bom estado ou que possam ser restaurados. Depois de passar por lá, os produtos são distribuídos entre as 14 lojas do centro comercial.

“Coisas que podem estar apenas um pouco quebradas e que ao invés de ocuparem espaço em sua casa ou serem eliminadas no lixo podem ser encaminhadas para a reciclagem em nossa central de recuperação”, afirma os idealizadores no site do projeto, equipe de ativistas ambientais que residem em Eskilstuna.

No shopping é possível encontrar vestuário, acessórios, artigos esportivos, mobiliário e até materiais de construção.

Para os criadores, a iniciativa promove a redução do consumo desenfreado “porque podemos reduzir a utilização de novas matérias-primas – o que contribui para uma redução na extração de recursos naturais, menor consumo de energia e de emissões de dióxido de carbono. A sustentabilidade não é sobre guardar e consumir menos, mas para fazer mais com os recursos que já temos”.

O espaço também inclui um restaurante que vende somente comida orgânica.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.