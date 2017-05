Suécia coloca o país inteiro no Airbnb

São Paulo – Os suecos são apaixonados por atividades ao ar livre. Não à toa, eles possuem um termo — allemansrätten — que descreve “o direito de todos os homens” de vaguear pela natureza. Esse direito permite a qualquer pessoa atravessar ou pernoitar num terreno privado no campo, desde que não incomode ou cause estragos nessa propriedade. Graças a ele, os suecos desfrutam de muitas oportunidades para a recreação em meio à natureza.

Para que o mundo todo possa experimentar o allemansrätten, o governo resolveu listar todo o país no Airbnb. Tudo, claro, parte de uma campanha de marketing para promover a Suécia como um destino turístico para os amantes de atividades ao ar livre.

A investida é fruto da parceria entre o Visit Sweden, departamento de marketing global do país, e a agência Forsman& Bodenfors.

Existem nove diferentes “listagens”, que vão desde um retiro na floresta rústica em Varmland, na costa oeste do país, para as falésias com vista panorâmica do oceano perto do Parque Nacional Skuleskogen.

Com bom humor e uma pitada de ironia, a campanha de turismo mostra o país oferecendo um tour por suas belas paisagens, imitando as pessoas que colocam vídeos de tour de suas casas na Internet.

O vídeo inclui vistas do “banheiro (uma floresta) em estilo minimalista sueco” e lagos, descritos como “100.000 piscinas infinitas temperadas”. Se interessou? Dá só uma olhada: