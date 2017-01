Startup lança novo formato de anúncios em vídeo

Se por um lado é muito claro e evidente que o conteúdo é o caminho mais assertivo para atrair o consumidor no novo cenário da comunicação, onde ninguém mais pode ser obrigado a assistir aos comerciais, por outro, nem toda campanha de marketing tem budget o suficiente para produção ou iniciativas de product placement em filmes e séries de grande audiência e alcance.

A Uru, uma startup com sede em Nova York, está tentando mudar um pouco essa realidade e fazer da inserção de marca um caminho mais acessível para anunciantes de todos os tamanhos.

Como? Os algoritmos criados pela empresa identificam em qualquer vídeo a superfície ideal para aplicação de uma marca da maneira mais natural possível e geram a inserção da arte, mesclando-a com o cenário.

Nos melhores momentos de um clássico do futebol, por exemplo, é possível colocar uma logomarca no centro do gramado.

Em outras palavras, o formato permite que as plataformas de vídeo ofereçam a seus usuários novas formas de gerar receita de maneira amigável com relação ao conteúdo e também possibilita que os editores de vídeo utilizem o Uru diretamente em seu sistema de gerenciamento de produção.

Bill Marino, CEO da startup, diz que a empresa também estuda levar os algoritmos aos vídeos com recursos de realidade virtual e realidade aumentada.

A Uru já conta com aporte de US$ 700 mil e busca novos acordos com produtores de conteúdo. Confira o filme abaixo e/ou clique aqui para conhecer mais detalhes: