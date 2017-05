São Paulo – Agora você encontrará Nutella nas cafeterias do Starbucks no Brasil.

Em parceria inédita, o Starbucks vai vender um novo cookie com recheio cremoso de Nutella.

A partir de hoje (9), todas as lojas contarão com o cookie, feito também com açúcar mascavo e aveia.

O preço será de R$7,90. Ele ficará no cardápio por tempo limitado.

Nas redes sociais, as marcas interagiram antes do lançamento e mostraram que alguma novidade estava por vir: