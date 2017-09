Snickers mostra que as pessoas ficam “perdidonas” com fome

Nos próximos dias, São Paulo vai receber peças inusitadas de Snickers. Em sintonia com a campanha “Como você fica quando está com fome”, mobiliários urbanos espalhados pela cidade vão surpreender os moradores com mensagens como “Bem-Vindo à Copacabana”, em plena Avenida Paulista.

Ou ainda, no Aeroporto de Guarulhos placas com “Bem-Vindo ao Rio de Janeiro”.

A ação brinca – com humor característico da marca – com as confusões geradas pela fome, mote central da comunicação da marca. As intervenções reforçam que, com fome, as pessoas ficam ‘perdidonas’ e acabam se colocando em situações inusitadas.

“Trouxemos a incongruência das campanhas de Snickers para as ruas de São Paulo, divulgando os diferentes sintomas da fome que estão estampados nas barras. A ideia de ficar confuso ou lesado quando está com fome nos deu a possibilidade de brincar com pontos turísticos da cidade para mostrar esta “confusão” na cabeça das pessoas famintas.”, diz o diretor de criação Pernil, da AlmapBBDO, que dividiu a direção de criação da campanha com Andre Gola.

Confira abaixo outras peças que estão localizadas em importantes pontos da cidade:

Galeria do Rock

Bairro da Liberdade

Bairro da Mooca

Aeroporto de Guarulhos

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.