Sky mostra que todas as mães são iguais, até a dos vilões

Para comemorar o Dia das Mães (14), a maioria das marcas busca histórias de famílias que emocionam e engajam o público.

Contudo, também há espaço para mostrar de maneira bem humorada que o amor materno é incondicional, sendo o filho boa ou má figura. De modo descontraído, a operadora Sky usa mães de vilões famosos e as leva para o ambiente digital.

A campanha, com assinatura da Ampfy, traz a mãe de Harley Quinn, do filme Esquadrão Suicida, e a mãe do Conde Drácula em depoimentos sobre seus filhos.

Como as mães da vida real, elas só conseguem ver boas ações e características positivas deles. Os dois filmes terminam com o conceito da campanha: “Para sua mãe, você será sempre o herói”.

Confira abaixo o primeiro vídeo que foi veiculado nas redes sociais da Sky, com a hashtag #MãeSendoMãe, e estará visível no UOL, na Globo.Com, em plataformas de vídeo e de games mobile:

“Esta será a primeira campanha de vídeo on line da Sky com criação e produção exclusiva para este ambiente. Procuramos refletir nela uma linguagem própria do usuário digital da Sky. É a tradução do nosso DNA de entretenimento independente da plataforma”, afirma o diretor de marketing da Sky, Alex Rocco.

“Utilizamos o humor para o dia das mães, contrariando uma lógica intuitiva de criar campanhas mais emotivas. Dizem que mãe é tudo igual. As de vilões não são diferentes”, completa Fred Siqueira, CCO da Ampfy.

