Skol troca cores de latas para simular diversos tons de pele

Neste verão, a Skol convidou seu público para colocar em prática a defesa pela pluralidade e respeito.

E, para celebrar o fim da estação mais plural, a cerveja inspirada por seu filme Viva a Diferença lança a edição limitada das latas Skolors, com cinco tons diferentes, que representam a diversidade e a beleza de cores que todos nós, juntos, formamos.

A ação teve consultoria do Coletivo MOOC, de arte, música, audiovisual e moda.

Mais que um grupo, o coletivo se descreve como um movimento que pretende influenciar as pessoas a novos olhares.

“A nossa pele é uma só. Não importa o seu gênero, sua cor, sua classe social, somos todos feitos da mesma coisa. Somos essa diversidade de contrastes e texturas. Somos um só e vários ao mesmo tempo. Somos únicos e somos essa mistura de tudo. É essa a proposta deste projeto. É explorar a beleza dessa diversidade em todos os sentidos. É brindar às nossas diferenças. Não importa sua pele, não importa a cor da lata, a essência é única e é de todos”, comentou Catarina Martins, integrante do coletivo.

O kit com as cinco latas mais uma de Skol original, estará à venda no site www.skol.com.br/loja, e durará enquanto houver estoque.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.