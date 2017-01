Sem nudez, Globo é elogiada por nova vinheta da Globeleza

São Paulo – A Globo decidiu mudar completamente a sua tradicional vinheta de Carnaval com a Globeleza. E não poderia ter acertado mais.

Geralmente nua (e com muito glitter), a Globeleza da vez sempre sambava como se estivesse “na avenida” – em resumo, o carnaval carioca da Sapucaí.

Dessa vez, a Globo apostou em deixar a nudez de lado – nudez alvo de críticas e que levantava um debate sobre a exploração do corpo feminino.

Outra mudança relevante foi na representação de “Carnaval” pela emissora.

No vídeo, diversos ritmos e tradições culturais do Brasil no Carnaval foram contemplados, como samba, axé, frevo, maracatu e bumba meu boi.

A vinheta deixou de falar apenas com o Sudeste e passou a falar com todas as regiões brasileiras.

A nova vinheta foi divulgada pela TV Globo na noite de ontem (8).

Nas redes sociais, a maioria dos espectadores elogiou a iniciativa do canal.

Uma mulher comentou: “A melhor vinheta até hoje! Até que fim aprendeu a valorizar a cultura do Brasil e não colocar uma mulher nua”. O comentário recebeu quase 17 mil curtidas.

“A luta vale a pena. Finalmente, uma vinheta multicultural, evidenciando a pluralidade dos nossos costumes e não a exposição do corpo da mulher”, escreveu outro.

A questão da objetificação da mulher também foi levantada: “Sensacional! Mostrando a beleza e diversidade do carnaval brasileiro e até que enfim sem a exploração do corpo feminino! Bravo!”, escreveu uma espectadora.

Confira: