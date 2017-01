Samsung usa tecnologia para ajudar pessoas a superarem medos

Com o objetivo de usar a tecnologia para auxiliar pessoas a vencerem seus medos, a Samsung estreou no Brasil a campanha global Launching People que busca estimular os consumidores da marca a ultrapassarem os limites rompendo barreiras e vencendo as adversidades.

A empresa aposta na ação #BeFearless, que usa a tecnologia de realidade virtual do Gear VR para ajudar as pessoas a encararem e vencerem suas tormentas pessoais. O foco está em duas fobias bastante comuns para a população: medo de altura e de falar em público.

Para isso, a Samsung desenvolveu aplicativos – disponíveis na Google Play Store – voltados especificamente para cada fobia e que possam ser utilizados para auxiliar, de fato, as pessoas a vencerem seus medos. Para fazer uso dos aplicativos, é necessário conectar o smartphone Samsung Galaxy compatível ao Gear VR.

Quem não tiver os aparelhos, poderá ter os aplicativos nas lojas oficiais da Samsung. Para saber mais sobre o passo a passo basta se cadastrar gratuitamente no site.

A nova campanha global Launching People, que contará com três fases, ficará no ar até março de 2017.

“Nós acreditamos que cada produto que desenvolvemos é um catalisador do potencial humano e todas as pessoas, sem exceções, podem impactar positivamente o mundo hoje com a tecnologia certa nas mãos”, afirma Andrea Mello, Diretora de Marketing Corporativo e Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Essa matéria foir originalmente publicada no portal AdNews.