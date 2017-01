Salgadinho transforma embalagem em bafômetro

Em grandes jogos é natural encontrar a galera em bares e torcer por seu time. Contudo, muitas vezes a empolgação faz com que seja ingerido mais álcool do que o aconselhável e a volta para casa pode trazer amargas perdas.

Segundo o Governo do Estado de São Paulo só em 2016 foram 5,7 mil mortos por acidentes de trânsito.

Como os altos números de mortes nas ruas e estrada não é exclusividade brasileira, a Frito-Lay e a Goodby Silverstein & Partners criaram uma edição especial para o Super Bowl que avisa se você bebeu mais do que devia e ainda chama um Uber com desconto.

A mecânica do alerta acontece por meio das cores do salgadinho Tostitos: se o hálito do consumidor estiver com nível elevado de partículas alcoolicas na boca, ele muda de verde para vermelho.

O objetivo da ação é ambicioso, pois além de tirar 25 mil carros das ruas, na data do grande jogo, ela procura desbancar seu principal concorrente, o Doritos.

Se a estratégia e embalagem darão certo ainda não é possível saber, mas com certeza em criatividade a marca este ano já ganhou da sua rival.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.