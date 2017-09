Sadia responde “irmã mais nova” que questiona número de nuggets

Buscar e conseguir engajamento nas redes sociais nem sempre é um caminho fácil. Conhecer seus objetivos e consumidores é uma parte importante deste processo.

Mas de vez em quando, com a possibilidade de interação existente na ‘interwebs”, algumas surpresas acabam acontecendo. Muita coisa surge como uma oportunidades, e a Sadia aproveitou a sua nesta semana para gerar buzz.

No dia 27 de agosto a consumidora Flávia Lambiasi lançou uma pergunta existente no subconsciente de pelo menos outras 64 pessoas (que compartilharam o post), 1.600 que reagiram a ele e outras 275 que comentaram.

A caçula da família queria saber o motivo de virem “treze unidades em um pacote de nuggets”, já que “13 é um número primo e, portanto, só é possível dividir uma quantidade igual entre os consumidores se vc estiver sozinho ou num bando de treze”. A cliente justificou sua dúvida explicando que é “a irmã mais nova”, o que sempre a faz ficar com um a menos.

Ontem (31), Flávia recebeu uma resposta com bom-humor e leveza. À partir do meme “Você disse? Eu ouvi…” a marca mandou ver na arte que dizia “Números primos? Desculpe, nós ouvimos nuggets divinos”, precedido pelos dizeres: “Onde já se viu alguém ficar sem Nuggets assim? Flavia Lambiasi, a embalagem vem com peso fixo de 300g ou 700g, porém, como os Nuggets não são todos iguais, o número de unidades pode variar mesmo. Mas… a verdade é que você tem direito a metade e nós vamos garantir isso SIM! Fique de olho no seu Inbox porque a #SadiaLiberouOsNuggets – e eles continuam di-vi-nos.”

A atitude foi esperada e celebrada por 381 pessoas – que reagiram ao post, que por sua vez obteve outros 75 comentários. Confira algumas delas:

Este conteúdo foi originalmente publicado em Adnews.