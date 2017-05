Renault tira sarro do VW Up! nas primeiras propagandas do Kwid

Apresentado como “o SUV dos compactos”, o Renault Kwid já começou sua campanha publicitária no Brasil. E parece que o humor e a ironia darão o tom. Após brincar com a pronúncia do nome, uma nova série de vídeos dá uma baita cutucada no Volkswagen Up!.

No primeiro, passageiros saem corcundas do banco traseiro do subcompacto da VW. No segundo, é preciso esvaziar o carro para que ele passe por uma lombada sem raspar o chão.

Exageros à parte, a estratégia da Renault parece clara: valorizar o espaço interno, o vão livre em relação ao solo e a robustez (mesmo que apenas aparente) do Kwid em relação à concorrência.

O curioso é que, tendo como referência as medidas do Kwid indiano, a largura e altura do novo carro são menores que as do Up! (no comprimento e no entre-eixos, eles se equivalem). O Renault brasileiro, porém, terá diversas modificações em relação ao modelo já fabricado na Índia. A Renault fala que 80% dos componentes do modelo serão completamente diferentes.

Por aqui ele terá dois airbags obrigatórios e mais dois laterais dianteiro, além de estrutura reforçada, para não dar o vexame que deu em testes de colisão lá fora. Fala-se em aumento de peso em cerca de 20% por isso.

O motor 1.0 SCe de três cilindros é o mesmo adicionado recentemente à linha Sandero / Logan, com 82 cv com etanol e 79 cv com gasolina, graças ao duplo comando de válvulas variável, na admissão e no escape. O torque chega a 10,5 mkgf com etanol.

O Kwid deverá ter a pré-venda iniciada no dia 15 de maio. Os preços e as versões ainda não foram divulgados.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Quatro Rodas.