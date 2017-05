Renault provoca Volkswagen e leva troco em comercial

Provocação em comerciais de carros não é a coisa mais inusitada do mundo, a Nissan que o diga. Basta relembrar este comercial icônico veiculado há alguns anos.

Mas a rivalidade da vez é entre e Renault e Volkswagen. Para promover seu lançamento Kwid, a Renault criou alguns comerciais que cutucam a concorrência de uma maneira nada delicada.

A ideia dos novos filmes é mostrar que o VW Up! é extremamente baixo a ponto de deixar as pessoas corcundas ou obrigar os passageiros a saírem do carro ao passar em uma lombada.

Curiosamente os vídeos foram retirados do ar no canal da marca, mas foram republicados por outros canais. Veja:

Para não deixa barato, a Volkswagen convocou o comediante Rafinha Bastos, que usa a sua estatura de 1,99 m para mostrar como o Up! é espaçoso, a despeito do que a concorrência ironicamente deu a entender.

“Se você não for o pé grande, espaço não vai faltar. Se você ficou corcunda no Up!, talvez você seja realmente corcunda”, brincou Rafinha. Confira:

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.