Quem são as celebridades mais comentadas na mídia em abril

O Top Cast, estudo desenvolvido pela PR Newswire mostrou que, durante o mês de abril, o ator José Mayer foi a celebridade mais comentada pela imprensa.

O resultado se deve a polêmica envolvendo uma acusação de assédio sexual denunciada por uma funcionária da Globo.

O caso ganhou a capa da revista Veja e extensa matéria na Época, que abordam detalhes do caso e comentam o movimento “Mexeu Com Uma Mexeu Com Todas”.

O tema também repercutiu na revista Contigo! e o jornal O Globo.

Juliana Paes aparece em segundo lugar no ranking, garantindo espaço na Veja em que fala sobre seu papel em ‘A Força do Querer’ e sua expectativa para viver Bibi.

A atriz também aparece nos veículos online, como o portal Época, UOL TV e Famosos. Isis Valverde garante a terceira posição, resultado da divulgação de sua estreia como protagonista de ‘A Força do Querer’, nova novela da Globo.

Ainda, a humorista Tatá Werneck e a atriz Sophie Charlotte, conquistaram a quarta e a quinta posição do ranking, respectivamente.

Confira na imagem anexa a lista completa das celebridades que ficaram em evidência na mídia.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.