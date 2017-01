Qual é a língua das escolas de idioma na propaganda?

A publicidade ensina a lição da importância de afinar o discurso com o posicionamento de marca para que a mensagem seja passada de maneira clara ao público.

Este ano, as escolas de idiomas mostram que aprenderam os preceitos e cada uma delas lançou no início de 2017 campanhas que comunicam a cara da empresa e procuram conversar com seus respectivos nichos.

Umas preferiram usar o bom humor para atrair o público mais jovem, outras focaram em como seu sistema de ensino propicia possibilidades na vida e algumas só querem anunciar a felicidade de viajar para outro país. Confira abaixo as campanhas das principais redes de ensino de línguas do Brasil.

Wizard

No posicionamento lançado no ano passado pela agência Multi Solution, a rede reforçou o mote de “nação bilíngue” e iniciou uma convocação para reforçar seu compromisso com a educação. Depois de um chamado geral, a empresa em 2017 faz um convite para as crianças conhecerem o WizKids.

Wise Up

Com criação da Pater, a campanha estrelada por Fernanda Lima mostra quantas vezes perdemos oportunidades na vida por não saber falar uma língua estrangeira.

Red Balloon

Esta estratégia também tem a assinatura da CP+B, nela é mostrada de modo singelo que se os pais sempre fazem o melhor para os filhos, com inglês não pode ser diferente.

Fisk

A comunicação criada pela Agnelo Comunicação convoca jovens para que abandonem a rotina, rompam fronteiras e abracem novas experiências, ideias e culturas.

Cultura Inglesa

Primeiro trabalho da Artplan para a rede de ensino valoriza importância da formação do estudante e mostra a Cultura Inglesa como a escola que ultrapassa as aulas para preparar os alunos para um novo mundo.

CNA

O CNA anunciou a sua nova campanha de marca para 2017, desenvolvida pela agência Talent Marcel. Com o tema “Don’t be loro”, o discurso explora com bom humor a popular imitação de sons dos louros (papagaios) para representar que aprender inglês pode ser chato, mas existem maneiras mais divertidas de estudar o idioma.

CCAA

A sensação de perceber que já está falando inglês de forma natural é o mote dos anúncios criados pela NBS para o CCAA. Seguindo o conceito “Quando você vê, you are speaking” a campanha mostra inúmeros momentos em que quando você se dá conta, já tem a fluência em outro idioma.

CEL.LEP

Para celebrar os 50 anos da marca, a Peppery criou o tema “A vida é um laboratório e você e o cientista”, onde defende que não dá pra ficar sempre na mesma. Além do filme manifesto, a estratégia também contempla pequenos vídeos que mostram como outra língua propícia bons momentos.