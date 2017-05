Publicidade com contexto ajuda marcas a serem lembradas

A Teads realizou recentemente um estudo sobre como o cérebro reage a publicidade em vídeo e os impactos neurológicos desses anúncios nos usuários.

Os resultados comprovaram que a publicidade em vídeo online tem muito mais relevância para o engajamento e a memória de longo prazo dos consumidores quando inserida em conteúdos editoriais premium – ambiente responsável por criar mais picos de momentos memoráveis.

Quando visualizados neste contexto, os anúncios engajam 16% mais do que aqueles vistos via Facebook, por exemplo.

De acordo com um estudo conduzido pela S4M, Tapestry e Pointlogic, as atividades diárias mais constantes entre os brasileiros nos seus smartphones são troca de e-mails (81%), chamadas e mensagens (77%), seguidas pela busca de informações gerais e leitura de notícias (69%).

Isso significa que os usuários passam o mesmo período de tempo navegando nas redes sociais e outros sites que em conteúdos editoriais qualificados e, por isso, no universo do conteúdo editorial existem oportunidades importantes para os anunciantes.

Além da escolha do ambiente apropriado para as marcas, o formato e distribuição também influenciam o sucesso de uma campanha.

A distribuição programática da publicidade em vídeo online garante maior direcionamento das audiências e apesar de ainda enfrentar riscos de fraude e problemas na entrega neste período de consolidação, representou 16,5% dos investimentos em publicidade digital em 2016, 14% a mais do esperado, segundo IAB Brasil.

“Procurar por empresas que apresentem métricas confiáveis e transparentes é uma opção para vencer esses desafios, aumentar os níveis de viewability e proporcionar uma comunicação eficiente entre marcas e consumidores. Os espaços editoriais premium certamente oferecem um ambiente seguro e controlado para os anunciantes, atendendo os objetivos das empresas, e contribuindo para impulsionar o ROI”, afirma Fabricio Proti, diretor executivo da Teads no Brasil.

Em pesquisa realizada pela Censuswide, publicada em janeiro de 2015, 74% dos consumidores se sentem forçados a ver anúncio antes de vídeos e outros conteúdos, prejudicando suas experiências online.

Os consumidores valorizam criar ligações fortes com as marcas por meio de campanhas e ações que os impactem de forma pessoal e relevante, gerando empatia e estreitando o relacionamento deles com os produtos, e por isso, as marcas estão cada vez mais atentas aos níveis de segurança, aos ambientes em que seus anúncios estão inseridos e seu impacto no consumidor.

“Investir em publicidade digital, com conteúdo profissional inserido entre os parágrafos de espaços editoriais premium, é uma estratégia que merece forte atenção das marcas, pois garante vantagens competitivas e estreita relações com o leitor e o potencial consumidor”, conclui Fabricio.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.