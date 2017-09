Procon multa HBO em R$ 2 mi por filme “Festa da Salsicha”

São Paulo – A falta de um aviso da HBO pode custar à empresa mais de R$ 2 milhões.

O motivo: ao transmitir o filme de animação “Festa da Salsicha”, considerada uma animação para adultos, o canal não avisou que o conteúdo não era para crianças, sim para maiores de idade.

A HBO também transmitiu o filme em horário diurno, quando o público costuma ser infantil.

O canal pago foi multado no Brasil pelo Procon-SP no último dia 5. A decisão foi divulgada pelo Procon hoje (11).

Apesar dos canais fechados não serem obrigados a indicarem a classificação etária indicativa em seus programas, a falta de aviso de que “Festa da Salsicha” trazia conteúdo adulto feriu o Princípio da Proteção Integral da criança e do adolescente, de acordo com a análise do Procon.

Segundo o Procon, a falta de aviso do conteúdo acabou “despertando a ira de milhares de pais”. O valor exato da multa é de R$ 2.010.986,67. A HBO ainda pode recorrer.

O filme, que traz vozes de atores como Seth Rogen, Michael Cera e James Franco, faz piadas com sexo, drogas e linguagem imprópria. Os produtores sempre avisaram que a animação não era para crianças.

A HBO, na descrição do filme em seu site, não traz menção a esse tipo de conteúdo. O resumo é “Frank é uma salsicha que sonha em sair do supermercado em que vive. Só que a realidade lá fora não é o que espera”.

O Procon julgou que a HBO errou ao não informar adequadamente sobre o conteúdo do filme no canal, no site ou em mídias sociais.