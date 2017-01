Pizza Hut se une à Nestlé para criar novas sobremesas

São Paulo – Em uma ação de co-branding, Pizza Hut e Nestlé acabam de lançar no Brasil uma nova linha de sobremesas.

Os doces serão vendidos em algumas lojas da Pizza Hut no Brasil por tempo ilimitado.

A parceria da rede com a Nestlé Professional criou a campanha Gran Finale, com cinco novas opções de sobremesas (duas tortas, dois bolos e um brownie).

Cada uma traz um produto famoso da Nestlé: os chocolates Charge, Alpino, Sensação e Noblesse; e o Chocolate em pó Dois Frades.

As sobremesas serão: uma torta feita com Charge (leva caramelo e amendoim); a torta holandesa feita com Alpino; o bolo de chocolate com morango e chocolate Sensação; bolo de chocolate com Noblesse; e o brownie com sorvete e chocolate Dois Frades.

