Peugeot convida sinestésicos para sentir seu novo carro

Está no ar a nova campanha da Peugeot para o 2008 Crossway – edição limitada do SUV especiais. Embasada na assinatura “Diferente em todos os sentidos”, a narrativa busca transmitir as sensações do motorista ao dirigir o modelo.

Para tanto, a agência da BETC produziu um conteúdo em parceria com o canal Discovery. O resultado é o documentário Sinestésicos: Sentidos Cruzados.

Um grupo de cinco sinestésicos (pessoas que cruzam sentidos: como a visão que remete a um sabor, por exemplo) foi reunido para concretizar com seus dons as sensações que vivenciam ao dirigir o lançamento.

Essas pessoas serão acompanhadas por especialistas, cientistas e médicos.

A sinestesia produzida foi registrada em diferentes situações e, depois, cinco criativos materializaram essa sensação numa outra peça sensorial.

Entre os convidados, há um pintor, uma escultora, um chefe de cozinha, um músico e uma perfumista que transformam o que cada sinestésico descreve ao dirigir.

“Estamos muito felizes com o trabalho de branded content que vimos realizando pra Peugeot, pois são clientes que acreditam nos formatos mais modernos de fazer comunicação, e também pelos resultados expressivos que alcançamos este ano”, declarou Gal Barradas, co-CEO da BETC

“O projeto teve o olhar de dois diretores com expertises diferentes, o Paulo Diehl e o Pedro Ianhez. Essa mistura de olhares e ideias foi essencial para contar as histórias dos sinestésicos com uma linguagem documental e trazendo também a estética e um cuidado publicitário para um branded de uma marca que pedia esse requinte”, explica Sérgio Tikhomiroff, produtor executivo e direto responsável pela área de Publicidade da Mixer Films.

Confira abaixo os três primeiros episódios do projeto:

Essa matéria foi originalmente publicada no portal AdNews.