Pepsi “vaza” teste de dublagem do Sérgio Mallandro

Na semana passada, o perfil oficial da Pepsi começou a segunda fase da sua campanha para escolher o novo dublador de seu famoso Limão, após a saída de Bruno Mazzeo (relembre aqui).

Um post, publicado na última terça-feira (16), na fanpage da página da marca no Facebook, deu um “spoiler” do novo protagonista da campanha: um homem de costas, usando um colorido e maluco chapéu.

Um novo post ontem (22) aumentou o buzz em torno da “novidade” na comunicação do produto e divertiu os seguidores da marca: o “vazamento” do teste de dublagem do icônico humorista Sérgio Mallandro.

Em poucas horas, o conteúdo já atingiu mais de 330 mil pessoas. Confira:

