Patrícia Abravanel chama Silvio de pão-duro em campanha da Marisa

São Paulo – Patrícia Abravanel pode ser filha de um bilionário, mas ela ainda gosta de descontos e promoções.

Na nova campanha da Marisa, que estreou hoje (4), a empresária faz compras na loja e faz piadas com o pai Silvio Santos.

No comercial, sem citar nominalmente Silvio, ela fala que o pai dá dinheiro para todo mundo, mas com as filhas é mão-fechada.

E completa: “Filhinha de papai paga caro. Eu economizo”.

A campanha divulga a hashtag #PartiuAmigas da marca.

A criação foi da agência Giacometti.

Assista: