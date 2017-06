Parmalat retoma icônica campanha dos mamíferos

Em 1996, a Parmalat vivenciou um marco em sua história com a campanha estrelada pelos mamíferos. Case de sucesso absoluto lembrado até hoje, os personagens foram consagrados ícones de toda uma geração.

Em 2017, a marca resgata o carisma desses embaixadores para protagonizar o lançamento de uma campanha digital, no ar este mês.

O filme, criado pela BETC/Havas, tem inspiração no desconhecimento e nas dúvidas de muitos consumidores sobre o processo de fabricação do leite.

“Nossos consumidores se lembram com muito carinho da campanha e da promoção dos Mamíferos, que teve grande alcance. Foram mais de 15 milhões de pelúcias, o que deu visibilidade à marca por todos os cantos do País e tornou-a referência na categoria”, conta Marina Mizumoto, gerente de marketing da Parmalat.

Em 2015 a Parmalat, já sob a gestão do Grupo Lactalis, voltou à mídia com uma campanha que envolvia os mamíferos, resgatando a conexão emocional com os consumidores da marca.

A executiva da marca comenta que no dia do lançamento do filme, o assunto foi Top Trends Brasil no Twitter. “Vimos o potencial da retomada desses ícones e, pensando nisso, trouxemos de volta mais uma campanha com nossos mascotes”.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.