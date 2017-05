Para o Dia das Mães, Gol presenteia mãe e filho com viagem

Clientes da Gol que ainda não haviam comprado presente para suas mães foram surpreendidos com uma fila especial para check-in no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – RIOgaleão.

Sinalizada por um totem diferenciado com os dizeres “Siga por aqui se você ainda não comprou seu presente de Dia das Mães”, o intuito era que as pessoas se atraíssem pela proposta inesperada.

Em caso positivo, o cliente que aceitasse abrir mão de embarcar no seu voo teria a chance de promover uma grande surpresa para sua mãe.

A ação despertou o interesse e a curiosidade de Bruno Paiva, cliente, que iria viajar a trabalho para uma reunião em Vitória (ES).

Bruno foi desafiado a abrir mão da sua viagem e do seu compromisso profissional para embarcar para outro destino junto com sua mãe, que, ao longo da vida, já abriu mão de tantas coisas por ele.

O Bruno aceitou, propôs então para a dona Alzira, que ficou muito feliz com a atitude do filho, e ambos embarcaram para Fernando de Noronha, onde aproveitaram este paraíso por três dias.

Na ilha, foram recepcionados pelo Tuca Noronha e o Zé Maria – presente da companhia para a família em homenagem ao Dia das Mães.

Afinal, “as mães sempre abrem mão de algumas coisas por seus filhos. Nesse dia das mães, desafiamos alguns clientes a mudarem sua rotina para levar sua mãe em uma experiência dos sonhos”, conforme argumenta na descrição do próprio video no youtube.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.