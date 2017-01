Outdoor “tosse” quando alguém fumando cigarro se aproxima

A experiência reforçada pela interação do público é sempre mais ampla e o Out Of Home pode ser uma ótima forma de espalhar uma ideia de maneira criativa.

Um bom exemplo disso é a rede de farmácias sueca Apotek, que criou um anúncio surpreendente para alertar sobre os malefícios do cigarro.

Com criação da agência Akestam Holst, a estratégia da campanha se baseou em distribuir banners aparentemente estáticos com a foto de um modelo e o logo da marca na parte inferior.

Até aí nada de novo, porém a ação mostra sua força quando algum fumante se aproxima da peça e o homem do anúncio tosse.

Apoiada em um simples mecanismo detector de fumaça, a ideia exposta nas ruas de Estocolmo caiu na internet e pessoas de outros lugares a conheceram.

Uns gostaram e acharam uma boa forma de conscientizar, outros acharam extremamente invasivo. Confira abaixo o vídeo do projeto e veja se concorda com a reação dos transeuntes e os comentários na web:

