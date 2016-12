Os comerciais que mais bombaram no Youtube brasileiro em 2016

Quem acompanha de perto o mercado publicitário já sabe que a cada mês o Youtube apresenta a sua lista YouTube Ads Leaderboard.

Na prática, a plataforma de vídeos do Google divulga mensalmente um ranking de anúncios que as pessoas mais visualizam a cada mês.

Como o ano está chegando ao fim, a empresa resolveu então compilar os filmes publicitários que mais “bombaram” em 2016.

Vale lembrar que o critério do Youtube é determinado por um algoritmo que considera volume de visualizações promovidas pelo anunciante em qualquer país do mundo, visualizações orgânicas e taxa de visualização (quanto de um vídeo as pessoas escolhem ver).

Confira abaixo a lista:

10 – SKOL BEATS

Beats Secret | Indecifrável #Secret

Agências

W+K , Blinks

9 – AMIL

Resista! #EuDigoNao para a obesidade infantil

Agências

Artplan

8 – NISSAN BRASIL

Rio 2016 | Perseguição

Agências

LewLara

7 – ASUS BRASIL

A incrível ESCOLHA é agora – Zenfone 3

Agências

Conspira+

6 – PATO

Proteção completa para o vaso sanitário

Agências

Ogilvy Argentina , Almap

5 – LACTA

Promoção Lacta Alegria para Todos os Gostos

Agências

W+K

4 – ABECS

3 passinhos do cartão

Agências

Ogilvy & Mather

3 – VIVO

A vida por trás do post

Agências

Wunderman

2 – BRADESCO

GABRIEL

Agências

RGA , McGarry bowen

1 – UNILEVER

Tchau, Mundo Velho

Agências

Ogilvy , Mindshare