Orfeu Cafés lança primeira campanha de TV

O Orfeu Cafés Especiais lança sua primeira campanha nacional após um processo de relançamento da marca com mudança da identidade visual, expansão dos pontos de venda e lançamento de novos blends.

Assinada pela We, a comunicação é composta por um filme para TV, produzido pela O2 Filmes, e fotos do renomado fotógrafo Sérgio Coimbra que foram usadas nas peças impressas, digitais e em uma galeria virtual no site da marca.

Com produção da O2 Filmes e criação de Guy Costa, João Paulo Magalhães, Ricardo Sarno e Cristiano Gonçalo, da WE, o filme apresenta o conceito de descoberta do café especial, mas com o olhar reverso: começa na xícara, passa pela máquina de café, torrefação, seleção dos grãos e secagem até a colheita no campo.

As filmagens foram realizadas nas Fazendas Sertãozinho no Sul de Minas Gerais, onde o processo produtivo de Orfeu acontece, com participação dos próprios funcionários e imagens do local, incluindo o milenar Jequitibá, símbolo da marca. Confira:

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.