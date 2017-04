ONG AzMina denuncia as marcas do machismo

A Revista AzMina, publicação jornalística voltada para mulheres, acaba de lançar sua nova campanha para as redes sociais.

Intitulada “Marcas do Machismo“, o filme tem como proposta mostrar o quanto atitudes sexistas, por mais sutis que sejam, contribuem para a violência sofrida pelas mulheres.

O trabalho, que não parte de nenhuma agência, foi desenvolvido por uma equipe de maioria feminina.

O material contrasta justificativas comuns para piadas machistas, narradas por uma voz masculina, com imagens de mulheres repletas de hematomas e outros machucados.

Assim, enquanto ouvimos desculpas como “é só uma piada” ou “isso é um mimimi”, a imagem mostra justamente o contrário, representando as incontáveis vezes em que o abuso sexual e o feminicídio foram tratados como uma simples brincadeira.

Para Paula Essig Oliveira, criadora da campanha, a intenção é que as pessoas se vejam como agentes de mudança neste processo: “Quero que as pessoas parem e se questionem. E mudem. É esse o tipo de impacto que queremos com essa campanha”.

Paula toma como exemplo o caso do ator José Mayer, acusado recentemente de assédio sexual por Su Tonini, figurinista da Rede Globo para explorar o assunto: “Nós queremos aproveitar esta crise como uma oportunidade de crescimento, nós queremos questionar todos os “Zé Mayer” que, no dia a dia, praticam o machismo com a desculpa do humor. Piada só existe se a gente ri junto. Machismo não tem graça”.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.