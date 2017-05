Olympikus cria “camisa mais vitoriosa de todos os tempos”

Depois de uma história de 23 anos, Bernardinho se despediu da seleção de vôlei do Brasil.

E a Olympikus, que esteve presente em todas as conquistas do técnico como patrocinadora da Seleção, decidiu homenageá-lo com um presente único: a Camisa Mais Vitoriosa de Todos os Tempos.

Criada pelo estilista Renan Serrano a partir dos fios de todas as camisas que ganharam títulos na Era Bernardinho, ela é a única do mundo que já foi 19 vezes campeã mundial, 2 vezes olímpica, 3 vezes panamericana e 8 vezes sulamericana, exatamente como ele.

“Bernardinho é o técnico mais vitorioso do esporte brasileiro. E a Olympikus, que esteve ao lado dele em todos esses momentos, não poderia deixar de fazer uma homenagem a tantas conquistas. Nossa história com Bernadinho começou há muito tempo e estivemos juntos em grandes momentos. Cada um deles foi comemorado de maneira especial. E para fechar essa parceria em grande estilo, a camisa com mais títulos foi entregue ao técnico com mais títulos”, comentou Rafael Gouveia, diretor de marketing da Olympikus.

“O Bernardinho tem uma importância enorme para o vôlei mundial e foi uma honra criar uma homenagem grandiosa como ele. Uma camisa extremamente exclusiva: só existe uma no mundo inteiro e tinha que ser dele”, afirma Diego Wortmann, diretor de criação da J. Walter Thompson.

“Essa campanha é uma forma de celebrar o técnico que deixou o legado mais vitorioso para o esporte do país. E só a marca que esteve ao lado dele em todas essas conquistas poderia fazê-la”, finaliza Mariana Borga, diretora de criação da J. Walter Thompson.

