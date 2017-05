Nutella vai abrir o seu próprio café em Chicago

São Paulo – Se você planeja uma viagem para Chicago no futuro próximo, você poderá conhecer a nova criação da Nutella.

A famosa marca abrirá, no próximo dia 31, o seu próprio café na cidade. O Nutella Café ficará na Michigan Avenue, na região central da cidade e perto do Millennium Park.

A marca promete um cardápio com pratos com muita Nutella entre os ingredientes, claro.

No menu, itens como uma baguete com cobertura de Nutella, sorvete de avelã com Nutella, crepes de frutas com o creme de avelã, entre outras coisas.

Ainda haverá opções salgadas e mais tradicionais, sem o doce.

A decoração do espaço também não deixará o cliente esquecer que está rodeado de Nutella.

A marca promete um item grátis do cardápio e outras surpresas para os 400 primeiros clientes no dia 31.

Confira imagens de divulgação: