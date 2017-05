Novo bebê Johnson´s emociona a internet

Se a empatia e a diversidade são necessidades gritantes para uma sociedade mais justa, equilibrada e saudável, as ferramentas mais poderosas de comunicação podem e devem ajudar nesta missão, incluindo a propaganda, que não pode mais se limitar apenas ao seu papel de vender produtos e serviços. Histórias poderosas e verdadeiras geram conexões sólidas e atingem a mente e o coração das pessoas.

A marca de produtos infantis Johnson´s e a agência DM9 parecem ter juntado esses elementos em sua mais nova campanha. A ideia é valorizar a diversidade e a forte ligação entre mãe e filho.

Em tom emocional e delicado, o filme mostra partes de um bebê, olhos, pês, mãos e pele, destacando as descobertas que acontecem na vida da mãe quando um bebê nasce.

Até revelar que se trata de uma criança com Síndrome de Down. Com poucos minutos no ar, a publicação já colecionava milhares de interações nas redes sociais, incluindo depoimentos emocionados.

A assinatura da campanha é: “Para nós e para todas as mães, todo bebê é um bebê Johnson´s”. É uma celebração de JOHNSON’S® ao Dia das Mães, à diversidade com uma visão moderna sobre a maternidade e os inimagináveis ​​momentos de admiração que ela introduz.

“Para nós e para todas as mães, todo bebê é um bebê Johnson´s. A marca tem sido parceira dos pais, mães e cuidadores por mais de 125 anos e entende a importância da conexão com todas as famílias. Por isso, celebramos o Dia das Mães com esse filme que reflete tudo que acreditamos”, afirma José Cirilo, diretor de marketing da Johnson & Johnson Consumo do Brasil.

Criado pela agência DM9, o filme entra no ar no dia 9 de maio, no intervalo da novela das 21h da TV Globo. Será veiculado até 14 de maio e tem versões de 30 e 60 segundos. Também entrará nos intervalos do Jornal Nacional e Fantástico, entre outros programas globais.

“Essa campanha foi criada pensando nas causas e marcas pelas quais a DM9 luta. E Johnson´s é uma delas. Por isso, criamos uma campanha emocionante e histórica, que transmite uma mensagem de inclusão onde todo bebê é um bebê Johnson”, afirma Nizan Guanaes, sócio-fundador da DM9 e do Grupo ABC.

A campanha também estará no digital, com veiculação do filme e de posts nas redes sociais da marca, reforçando a mensagem: “Todo bebê é a maior descoberta para uma mãe. Porque todo bebê é um bebê Johnson´s. Feliz Dia das Mães”.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.