5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

Confira, a seguir, as principais notícias da semana em publicidade e marketing.

As mais valiosas – O último ranking de 2016 da Interbrand mostra as marcas brasileiras mais valiosas. Itaú ficou na primeira colocação. O topo do ranking ainda é dominado por marcas de cerveja e do setor bancário.

2017 vem aí – Oito tendências, compiladas pela Fjord Accenture, mostram o que esperar de 2017 no mundo do marketing e das tecnologias digitais. Entre elas, os carros autônomos e as casas inteligentes.

Estresse – Segundo o YouTube, usuários estão buscando nos vídeos a fuga do estresse que foi o ano de 2016. Buscas por vídeos de meditação e sobre lições de vida têm aumentado.

Buscas no Google – No México, a Nestlé contou com os dados do Google para criar a sua nova linha de comidas para bebês. Buscas de pais e mães por produtos saudáveis e outros alimentos fizeram a marca entender a necessidade do consumidor.

Nova bebida – Para o verão brasileiro, a Smirnoff lançou uma bebida em caixa TetraPack: a Smirnoff X1. Em três sabores, ela mistura suco de fruta com vodca.