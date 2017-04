No Dia das Mães de O Boticário, o melhor presente é o “eu te amo”

O Boticário nos convida a declarar nosso amor neste Dia das Mães. A campanha nomeada “Telepatia”, criada pela AlmapBBDO, mostra a relação entre Lara e sua mãe e suas mudanças ao longo do tempo.

Quando pequena Lara costumava sempre dizer um “eu te amo” para a mãe, mostrado no comercial por meio de uma série de cenas narradas pela mãe da menina.

À medida que o tempo passa, a garota deixa de lado as declarações espontâneas da infância, modificação notada pela sensibilidade de sua mãe, que evidencia: “Na verdade, ela ainda fala, mas por telepatia” – nisso, a jovem interrompe o pensamento da mãe e entrega a ela um lindo kit de dia das mães de O Boticário, seguido de um abração.

O filme encerra com cenas da mãe e da filha em diferentes momentos e engaja o público a também dizer “eu te amo”, e conclui que este ainda é o melhor presente.

A campanha conta, também, com anúncios impressos, spot para rádio, OOH, PDV, mídia digital e social mídia. Diversos formatos digitais integram as ações online, assinadas pela W3haus.

Para homenagear os mais variados perfis de mães, a campanha aproveita as possibilidades dos meios para ativar seu público e estimular que os filhos soltem a emoção.

No Facebook serão apresentados vídeos, gifs e carrosséis que inspiram os filhos a declarar o amor por suas mães de forma original e também apresentam cards com mensagens prontas para serem compartilhados com suas mães com a hashtag #mãeeuteamo.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.