Nike lança comercial que encoraja o Internacional na Série B

Atualmente na Série B, o Internacional tem uma trajetória que deve ser respeitada. Tricampeão brasileiro, Bicampeão da Libertadores e nunca tendo sentido o amargo gosto do rebaixamento, o clube em parceria com a Nike se apoia em sua história para mostrar em emocionante filme que ele irá “Pelear Sempre”.

O reposicionamento busca reforçar a reconhecida garra e determinação do time gaúcho neste que promete ser um dos anos mais desafiadores da instituição.

A peça retoma alguns momentos difíceis da vida do Inter para lembrar que foi enfrentando as adversidades que o Colorado mostrou ao mundo a sua força para conquistar as suas maiores glórias no futebol.

Confira abaixo o vídeo-manifesto que guiará todas as comunicações da marca para o Inter durante o ano de 2017:

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.