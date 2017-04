Neymar protagoniza nova campanha da cerveja Proibida

Quem disse que jogador de futebol não pode associar a sua imagem com uma marca de bebidas alcoólicas?

Na próxima campanha da cerveja Proibida, que foi criada pela agência We e estreia no dia 24, Neymar será o protagonista de mensagens de incentivo e responsabilidade aos brasileiros, reforçando a recomendação de consumir bebida de forma consciente.

“A campanha inicia uma grande plataforma de comunicação da Proibida que convoca os brasileiros ao otimismo. Neymar Jr. é um atleta vencedor e ídolo de milhões em todo o mundo. É a pessoa certa para trazer uma mensagem positiva e fazer as pessoas acreditarem no futuro”, afirma Piero Motta, sócio e fundador da We.

Os filmes trazem cenas do dia-a-dia das pessoas e mensagens de superação do atleta, que também já atravessou fases difíceis na vida.

A intermediação e representação do atleta com a Proibida foram conduzidas pela ACT10N, em parceria com a Neymar Sport e Marketing.

