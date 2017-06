Netflix junta Valesca, Narcisa e Inês Brasil e quebra a internet

E se alguém juntasse a cantora Valesca Popozuda, a musa da internet Inês Brasil e a socialite Narcisa Tamborindeguy no mesmo filme para promover uma série? Parece loucura? Foi exatamente o que fez o Netflix para divulgar a estreia da quinta temporada de Orange Is The New Black.

Através de um dialogo cômico, as três (cada uma em sua cela) fazem piada com o vazamento dos episódios da trama e o tema “spoilers”.

O vídeo é mais uma prova da habilidade do serviço de streaming para entrar nas conversas do público através de uma linha de comunicação divertida, contextualizada e assertiva.

Em apenas três horas, o post já conta com mais de 1,6 milhão de visualizações.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.