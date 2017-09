“Netflix é uma piada” dizem outdoors em Nova York e LA

Painéis com letras gigantes e os dizeres “Netflix is a Joke” foram espalhados pelas cidades de Nova York e Los Angeles nos últimos dias.

Poderia ser uma crítica de alguma associação do segmento de comunicação? Um canal de televisão que está detestando a era do streaming?

Ou simplesmente um concorrente? Na real, de acordo com o site Hollywwod Reporter, trata-se de uma ação de marketing da própria Netflix.

O objetivo é dar inicio a sua mais nova campanha, que deverá contar com nomes de peso da comédia como Jerry Seinfeld, Chris Rock, Dave Chappelle e até mesmo Kevin Spacey. O assunto tem gerado mídia espontânea e bastante buzz nas redes sociais.

No Twitter, a conta oficial do serviço de streaming postou a foto de um dos outdoors junto com um ponto de interrogação.

