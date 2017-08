Netflix cria loja com maconha específica para suas séries

A Netflix elevou o seu potencial marqueteiro ao próximo nível neste fim de semana. Como parte da ação promocional para a sua série “Disjointed” a marca co-criou um conjunto especial de “parangas” de maconha inspiradas em alguns dos seus programas mais populares.

E sim, a cannabis está realmente disponível (mas só você estiver na Califórnia, onde a venda do produto ocorre de forma legal em lojas específicas).

Entre as variedades especiais de marca Netflix estão Poussey Riot (inspirado por Orange is the New Black), Prickly Muffin (inspirado por Bojack Horseman), Banana Stand Kush (inspirado no Arrested Development), Camp Firewood (inspirado pelo Wet Hot American Summer), Baka Bike (inspirado pela dieta de Santa Clarita) e Moon 13 (inspirado no Mystery Science Theatre 3000).

O conjunto, chamado The Netflix Collection, será vendido como parte de um evento na loja pop-up Alternative Herbal Health Services em West Hollywood, de 25 a 27 de agosto, para consumidores legais de cartões de maconha medicinal.

As leis federais impedem que os produtos estejam disponíveis por correio e a Netflix não fará lucros com nenhuma das vendas.

“Cada estirpe foi cultivada com os espetáculos específicos em mente, projetado para complementar cada título com base em seu tom”, conforme dito num release para a imprensa.

“Por exemplo, os mais “bobinhos” é recomendado o tipo “Indica”, enquanto “dramalhões” é aconselhável o tipo “Sativa” para ajudar as cenas mais poderosas a ressoarem”, relatou o The Guardian conforme release.

