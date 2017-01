Netflix cria comercial de Los Pollos Hermanos

Após tantas ações inusitadas, ninguém mais duvida da capacidade criativa das campanhas do Netflix pelo mundo. A ação comentada da vez é o novo trailer da produção original do serviço de streaming, Better Call Saul, que está em sua terceira temporada.

O filme poderia ser um tradicional compilado de tirar o fôlego com as melhores cenas dos próximos episódios.

Ao invés disso, entratanto, a escolha é um comercial da rede de fast-food fictícia Los Pollos Hermanos, que ficou “famosa” com o sucesso de Breaking Bad.

O objetivo é anunciar a chegada de um novo personagem no spin-off: Gustavo Fring, o Gus, que era o chefe do Walter White na série que inspirou a nova produção.

A “propaganda” dos Los Pollos Hermanos é quase uma paródia dos tradicionais comerciais das redes de fast-food. A calmaria da operação do restaurante, todavia, contrasta com a atividade principal de seu dono: gerir uma grande rede de narcotráfico.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.