Netflix convida Valesca na reestreia de “Orange Is The New Black”

Com a estreia da quinta temporada nesta sexta-feira, Orange Is The New Black é uma das séries mais queridas da Netflix. A história de Piper, loura de classe média que vai presa e vê sua vida mudada para sempre, conquistou um público fiel que aguarda ansiosamente por novos episódios.

Para anunciar a chegada de mais um pacote de capítulos, a plataforma de conteúdo via streaming chamou Valesca Popuzada para cantar uma versão de sua famosa música.

Com um trocadilho de um dos seus hits, a cantora aparece em uma cela cantando “Minha Poussey é o poder” – em alusão a uma das personagens que vivem na cadeia de Litchfield.

Postado ontem, o vídeo já alcançou quase 700 mil visualizações e aproximadamente 22 mil reações. Confira:

Para quem se surpreendeu, não é a primeira vez que a artista aparece em ações da produção. Há dois anos, ela apareceu em um videoclipe que também defendeu o poder de sua “Poussey”. Relembre:

