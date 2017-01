NET, Claro e Embratel lançam parceria inédita

Pela primeira vez, NET, Claro e Embratel lançam uma campanha juntas para apresentar seus projetos culturais e ações sociais, focados em três pilares: educação, cultura e cidadania. A partir de suas iniciativas, as marcas trazem a conexão entre as pessoas para a construção de um amanhã gigante.

O movimento é parte de uma inciativa que aborda a gestão corporativa e manifesta o compromisso com a sociedade.

“As empresas do Grupo América Móvil já atuavam independentes e agora, juntas, é natural terem uma plataforma institucional única, dando continuidade ao que já era realizado com foco em educação, cultura e cidadania”, explica Ane Lopes, diretora de comunicação e marketing institucional do Grupo América Móvil.

Criada pela Talent Marcel, a comunicação traz a assinatura “Investindo num amanhã gigante”. O filme conta com a participação da atriz Dira Paes, engajada em causas sociais e diretora de uma ONG, no Pará. Confira:

“A comunicação destaca o conjunto de projetos e ações sociais que NET, Claro e Embratel vem, consistentemente, desenvolvendo. Uma marca só é percebida como gigante quando ela torna as pessoas gigantes.”, afirma João Livi, CEO da Talent Marcel.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.