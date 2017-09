Nestlé mistura cereal Nescau com granola em produto inédito

São Paulo – Alguns preferem comer cereal no café da manhã. Outros, gostam mais da saudável granola. Pois a Nestlé resolveu misturar esses dois mundos.

Com exclusividade para EXAME.com, a Nestlé anunciou a nova Granola Crocante. O alimento mistura granola com cereais integrais.

Uma versão traz a granola misturada com cereal Nescau. Outra versão traz a granola com o Cheerios mel, recém chegado no mercado brasileiro.

São os primeiros produtos do tipo. A versão Nescau, segundo a Nestlé, também esbanja o título de primeira granola voltada para o público infantil.

O preço sugerido será de R$ 8,99. O lançamento estará disponível em todo o Brasil.

As embalagens reforçam a palavra “granola” e a aveia para o consumidor, mas também trazem, para fácil reconhecimento, a identidade visual dos dois cereais.

Confira: