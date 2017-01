Nestlé lança clipe com seu time de vôlei e Karol Conka

A Nestlé inicia, neste mês de janeiro, uma campanha com formato inédito para reforçar a comunicação de sua marca corporativa com o público jovem.

Utilizando a música e o esporte como ponto de partida para o engajamento, a empresa une Karol Conka, uma das principais representantes do rap feminino no país, e a equipe do Vôlei Nestlé, de Osasco, em um videoclipe criado especialmente para esta campanha.

A música “O Rolê É Nosso”, composta pela rapper Karol Conka, teve produção musical da dupla Tropkillaz, enquanto o videoclipe contou com a direção de KondZilla e criação e produção da Conspira+, núcleo de branded content da Conspiração.

O conteúdo, lançado em primeira-mão no evento realizado terça-feira (19), em São Paulo, com pocket-show de Karol Conka, terá exibição em diversos canais digitais, como Youtube e Facebook, incluindo as redes sociais da Nestlé e do time de vôlei, trazendo a hashtag #ORolêÉNosso. Confira:

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.