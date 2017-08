Natura questiona tabus sobre idade em novo comercial

Há mais de 20 anos a Natura atua contra preconceitos e tabus (alguns deles ainda em 2017, conscientemente ou nem tanto assim, tendem a “dar as cartas” nesta sociedade patriarcal na qual estamos inseridos).

“Quem define a idade certa para ser você? Velho, só o preconceito”, é com estas palavras que a marca entra na nova fase da campanha #Velhapraisso, lançada em outubro de 2016, ano em que a marca Chronos celebrou 30 anos.

Agora, mais uma vez a marca procura combater os preconceitos que ainda existem em relação à idade enfrentado pelas mulheres, o filme é assinado pela agência SalveTribal Worldwide.

No novo filme, ao falar sobre os preconceitos que existem em relação à idade, a Natura convida mulheres de todas as faixas etárias a uma reconexão com a sua autoestima, reforçando a ideia de que a beleza se manifesta na escolha individual de cada uma.

Assumir os longos fios de cabelos brancos ou um penteado ousado, optar por um biquíni em vez de maiô, procurar um relacionamento em aplicativos são alguns dos questionamentos feitos no vídeo, sempre a partir do conceito embutido no movimento #velhapra.

Maria Paula Fonseca, diretora de cosmética da Natura fala sobre o movimento:

“Além de ilustrar cenas cotidianas que refletem escolhas que deveriam ser simples – mas que ainda são muito questionadas pela sociedade –, a campanha coloca a marca Chronos como uma porta-voz da liberdade de escolha das mulheres de todas as idades. Por meio da marca Chronos, a Natura atua contra preconceitos e tabus que ainda permeiam a sociedade em relação à beleza há mais de 20 anos”.

James Scavone, chief creative officer da SalveTribal Worldwide também deu a visão por parte da agência:

“Nada prova tanto a aceitação de uma campanha, como a continuação dela. É um orgulho muito grande continuar alfinetando preconceitos de idade com esta segunda etapa de #velhapraisso de Chronos. Desta vez, mais que comportamentais, estamos jogando luz sobre atributos físicos. Por que mulher mais velha não pode usar cabelos longos? Ou usar biquíni e ter orgulho de seu corpo? É como se houvesse regras não escritas sobre como você deve parecer ao longo do tempo. Esta campanha pretende questionar este tipo de coisa”.

Maria Paula Fonseca ainda lembra que a marca Chronos aboliu o termo “anti-idade” de suas embalagens e campanhas há mais de vinte anos e que tem produtos focados para cada faixa etária desde então.

“Isso demonstra que a Natura acredita que a beleza está presente em todas as idades e não há problema algum a mulher assumir quantos anos já viveu”, pontua a executiva.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.