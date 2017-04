MTV lança vibradores feitos com lixo do oceano

O problema ambiental do plástico nunca foi tão atual. Tanto que foi tema de campanha da ONU em 2017, quando divulgou estudos dos últimos meses, com dados preocupantes: a quantidade de lixo plástico que desemboca dos mares é absurda.

Pensando nesta questão, a MTV produziu uma série limitada de dildos feitos com plástico retirado dos oceanos. A ação faz parte da campanha “Don’t F*ck the Ocean. Do it with Yourself”, “Não f*da o oceano. Faça isso consigo mesmo” numa tradução literal.

Baseada na informação de que “o plástico leva centenas de anos para se decompor. Mas mesmo assim, todo ano, 8 milhões de toneladas de lixo plástico continuam chegando ao mar. Estamos matando a vida marinha, mas ninguém tá nem aí. Então, tivemos essa ideia, usando o mesmo plástico. Esperamos que você goste” a MTV liberou uma página especial para a campanha, que, “apesar de ser de conhecimento comum, comove cada vez menos as pessoas”.

Dessa forma, “Como uma marca que fala diretamente com o público jovem, a MTV tem se preocupado cada vez mais em reforçar causas importantes para nosso futuro. Em um momento em que tanto plástico chega ao oceano e ninguém se importa, só uma mensagem como essa para sair da paisagem e escancarar o problema”, diz Tiago Worcman, vice-presidente sênior de programação e conteúdo da MTV Latam e Brasil.

Os dildos são 100% feitos de plástico e as cores são as mesmas das embalagens utilizadas na produção. Cada exemplar tem padrões únicos, formados pelo movimento do próprio plástico quando derretido. Parte dos dildos produzidos está sendo entregue para influenciadores personalidades engajados em causas ambientais. Outra parte estará disponível para o público em uma promoção, que será divulgada em maio.

