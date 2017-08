Morto há 130 anos, fundador da Carlsberg dá palestra na Dinamarca

Ontem rolou um TED em Copenhague (Dinamarca). Para surpresa geral, a palestra mais marcante foi a de Jacob Christian Jacobsen, também conhecido como JC Jacobsen, o fundador da marca de cervejas Carlsberg, criada em 1876. Não, você não leu errado, as datas são exatamente estas.

O lendário empresário morreu há 130 anos, mas aparentemente o seu espirito segue sendo lembrado na empresa a qual ele deu vida.

Com a ajuda de um holograma, a sua figura fez uma conferência póstuma interessante a respeito do valor da incerteza nos negócios e na vida.

O speech tem como tema “Por que você deve responder a cada pergunta com ‘provavelmente’”. O discurso está plenamente alinhado com o slogan de longa data da Carlsberg, criado pela Saatchi & Saatchi em 1973: “Provavelmente a melhor cerveja do mundo”.

O roteiro foi bolado pela FCB de Bruxelas. Nele, Jacobsen argumenta que o “provavelmente” é um caminho mais interessante que os limitantes e dogmáticos “sim” ou “não” e isso serve para uma filosofia de negócios.

Quando trazemos o conceito para o futuro (óbvio que ele não disse isso) podemos pensar em empresas que tinham tanta certeza de seu modelo de negócio que acabaram perdendo o bonde da história. Certeza que você está lendo este texto e pensando em pelo menos dois exemplos clássicos.

“Essa mentalidade do ‘provavelmente”… Nos alerta que nunca chegaremos a perfeição, embora estejamos sempre apontando para ela. Ninguém pode chegar nesta natureza da perfeição. Mas… Essa lacuna entre o sim e o provavelmente é o lugar onde isso fica mais próximo de acontecer”, afirma Jacobsen, que é interpretado evidentemente por um ator no recurso holográfico.

Confira a palestra:

A Carlsberg também promove esse mesmo discurso no curta-metragem abaixo:

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.