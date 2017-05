“Modo retrato” é destaque em comercial do iPhone 7 Plus

A nova campanha da Apple, para divulgar o iPhone 7 Plus, é uma alusão aos apaixonados que só tem olhos para os respectivos seres amados.

Com o mote “Foque no que você ama”, o vídeo mostra as possibilidades para quem quer fotografias de alta qualidade, com as vantagens da câmera dupla instalada na parte traseira do lançamento. O vídeo mostra isso na prática, destacando um casal que só enxerga um ao outro numa grande cidade.

O resultado é nítido: assim que se ativa o modo retrato do iPhone 7 Plus, tudo o que existe além das pessoas a serem fotografadas é eliminado do local — uma referência direta ao fato de que todo o foco das fotografias fica justamente no objeto central a ser capturado.

O filme, gravado em Xangai reforça, no seu desenrolar, com ruas vazias e cenários que parece nunca terem sido vistos sem filas ou um mar de gente, o quanto essas fotos podem proporcionar algo que uma cidade destas proporções tenta negar: intimidade.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.