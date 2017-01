Ministério dos Transportes cria campanha controversa

O período entre o final de ano até o Carnaval é onde ocorre o maior número de acidentes de trânsito no Brasil.

Por isso, nessa época, o Governo cria campanhas que alertam para os riscos de uma direção perigosa.

Até agora, as estratégias de conscientização se pautavam pelo modo tradicional de questionar a irresponsabilidade ao volante.

Dessa vez, o mote é diferente e alerta que “gente boa também mata”. As peças impressas trazem dizeres como “Quem resgata animais na rua pode matar” e “o melhor aluno da sala também pode matar”.

O discurso gerou questionamentos de profissionais e estudantes de comunicação pela abordagem particular, além de dividir opiniões do público em geral no Facebook.

Além do conteúdo Out Of Home, as ações feitas em parceria com ministérios, órgãos e agências, também contemplam pequenos filmes.

O primeiro da série mostra que quem espalha amor pelas ruas pode pôr tudo a perder quando responde uma mensagem de celular ao volante.

Essa matéria foi originalmente publicada no portal AdNews.