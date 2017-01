Menina fotografa todo seu vilarejo em comercial do iPhone 7

São Paulo – Na nova campanha da Apple para seu iPhone 7 Plus, fotografia de qualidade e memória estão no centro do debate.

De visita a uma pequena cidade grega, uma jovem faz sucesso entre os moradores locais ao tirar seus retratos com o smartphone da Apple.

Primeiro, de sua avó. Depois, de toda a comunidade.

O comercial “Take Mine” divulga uma nova funcionalidade da câmera do aparelho, o “Portrait Mode”.

Feito para tirar retratos de pessoas a uma proximidade razoável, essa função da câmera diminui a profundidade de campo, fazendo com que o fundo da fotografia fique fora de foco. Assim, a imagem da pessoa ganha mais destaque e nitidez.

A campanha foi veiculada, pela primeira vez, durante o intervalo comercial da premiação do Globo de Ouro, nos EUA, que aconteceu no último domingo (8).

Assista:

Mais comerciais

Recentemente, a Apple tem se dedicado a criar comerciais para divulgar funcionalidades “mínimas” de seus produtos, o que já foi criticado por alguns sites americanos.

Por exemplo, o “poder sonoro” do iPhone 7. Um comercial inteiro para falar de… som (o que não é nenhuma “inovação”). Mas a campanha era boa.

Em outras campanhas, a Apple falou do câmera que tira boas fotos mesmo em ambientes de baixa luminosidade (ou até debaixo da chuva).