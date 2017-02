Meia Hora imita “Caras” para falar sobre prisão de Eike

Sempre lançando mão de um estilo nada convencional em suas manchetes, o jornal Meia Hora encontrou mais uma maneira inusitada de chamar a atenção com a notícia da vez: a prisão do empresário Eike Batista.

Para isso, o veículo carioca usou a linguagem visual e alguns termos manjados do mundo das celebridades, com referência de “Caras”, mas com o título de “Celas – A revista dos presos vips”.

Além da ironia com a ida para a cadeia do bilionário, o jornal ainda encontrou um jeito de colocar na primeira página uma manchete destacando a rotina de leitura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, também preso por suspeita de desvios de verbas em obras do governo estadual feitas com recursos federais.

Confira:

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.